شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يتفقد المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

وخلال الزيارة، اطلع رئيس المجلس على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد ،واستمع إلى شرح حول أعمال التنفيذ، حيث جرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع م2 ،ويتكون المبنى من القاعة الرئيسية والتي تسع 1000 عضو، يعلوها قبة كبيرة بقطر 55م وارتفاع 65 م.

ويضم المبنى الرئيسي أيضاً قاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة الى المباني الخدمية، وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.