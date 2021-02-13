إتلاف أزيد من 20 طنا من مخدر الشيرا في ضواحي الداخلة

جدة - عبدالحي حسين - جرى، اليوم السبت بضواحي الداخلة، حرق وإتلاف كمية كبيرة من المخدرات، بينها 20.19 طنا من مخدر الشيرا، والمواد المحظورة والمهربة، تقدر قيمتها بأزيد من 220.18 مليون درهم.

ووفقا للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، فقد شملت عملية الإتلاف كذلك 12.62 طنا من المعسل، و276 ألفا و70 علبة من السجائر و57.9 كيلو غرام من مسحوق التبغ، و1.2 كيلو غرام من الكيف.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذه العملية، التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الداخلة والجماعة القروية العركوب (إقليم وادي الذهب)، إتلاف 10 آلاف كبسولة من القهوة، و4013 من عقاقير بيطرية، و11 ألفا و250 قرصا طبيا، و8300 مهيجا جنسيا.

وتم إتلاف هذه المواد، التي تم حجزها خلال الشهرين الماضيين من قبل مختلف الأجهزة الأمنية على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية، تحت إشراف النيابة المختصة.

وفي تصريح للصحافة، قال الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك بالداخلة، توفيق محمد عبده، إن هذه المواد المحظورة تم ضبطها خلال شهري دجنبر ويناير المنصرمين، تحت إشراف ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب.

وأضاف السيد عبده أن عمليات الحجز هاته تندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المصالح المختصة بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والتهريب.

من جهته، قال نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، حميد اشكيريدة، إن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية من أجل محاربة الاتجار في هذه المواد، بالنظر إلى نتائجه الوخيمة على الاقتصاد الوطني وسلامة المواطنين.