الوزير المفوض للشباب والرياضة بمجلس جامعة الدول العربية لـ”اليوم 24″: جاٸزة روسيا الكبری فرصة للملاكمين العرب

جدة - عبدالحي حسين - كشف الدكتور الهادي السديري، الوزير المفوض للشباب والرياضة بمجلس جامعة الدول العربية ورئيس الإتحاد الدولي لرياضة الملاكمة العربية، أن جائزة روسيا الكبرى للملاكمة العربية للمحترفين تعتبر محطة سانحة لاكتساب المزيد من الخبرة وتألق الملاكمين العرب.

وأوضح السديري، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الجاٸزة ستعرف مشاركة 10 ملاكمين مغاربة بينهم ملاكمة، مبرزا في السياق ذاته أن التظاهرة الدولية ستعرف مشاركة 22 دولة عربية و51 دولة افريقية.

وستقام جاٸزة روسيا الكبری في الملاكمة خلال الفترة الممتدة بين 21 أبريل وفاتح ماي من السنة الجارية بالقرية الرياضية الأولمبية بالعاصمة الروسية موسكو.

وكشف بلاغ اللجنة المنظمة أن فعاليات الحدث العالمي الكبير ستشهد ضمن برامجها، عرض أزياء تراثي عربي ممثل بمصممة الازياء العالمية زهيرة بنميرة، مصممة اكبر قفطان لباس عربي تراثي نسائي بالعالم والفلسطينية سامية الرجوب بموافقة رسمية من وزارة الثقافة الفلسطينية، وذلك إلى جانب حضور الدبكة العربية ولوحات للرقص الشعبي المميز بالقارة السمراء .