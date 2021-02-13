كورونا في العالم.. الاصابات تجاوزت 109 ملايين وحالات الشفاء تبلغ 74% من إجمالي الإصابات

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود مساء اليوم السبت، إلى حوالي 109 ملايين إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,397,509، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 109 ملايين شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 80,897,899 مليونا؛ بنسبة تجازوت 74 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 28 مليون شخص بنسبة بلغت 25 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 99,120 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، مساء اليوم، توفي أكثر من 2,397,820 آلفا، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2.11 في المائة، فيما تم تسجيل أزيد من 200 ألف إصابة، خلال 12 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز 28,111,899 مليون إصابة، و492,663 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني بـ10,894,638 مليون إصابة.