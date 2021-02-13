حقق فوزه الأول هذا الموسم.. سريع واد زم “يقهر” مضيفه إتحاد طنجة

جدة - عبدالحي حسين - تمكن فريق سريع واد زم، من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في البطولة الاحترافية، مساء اليوم السبت بانتصاره على مضيفه اتحاد طنجة، بهدف نظيف، برسم الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل لواد زم إبراهيم البحري في الدقيقة 24 من عمر المباراة التي شهدت ضغطا كبيرا لإتحاد طنجة دون تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بانتصار الضيوف بهدف نظيف.

وضيع ممثل طنجة فرصة الإلتحاق بصدارة الترتيب العام، الذي يتصدره فريق الرجاء بـ13 نقطة، ويتكبد بذلك الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة الإحترافية.

ورفع سريع واد زم رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11 في الترتيب العام، بينما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 10 نقاط في المركز الرابع.