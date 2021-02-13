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حقق فوزه الأول هذا الموسم.. سريع واد زم “يقهر” مضيفه إتحاد طنجة

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تمكن فريق سريع واد زم، من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في البطولة الاحترافية، مساء اليوم السبت بانتصاره على مضيفه اتحاد طنجة، بهدف نظيف، برسم الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل لواد زم إبراهيم البحري في الدقيقة 24 من عمر المباراة التي شهدت ضغطا كبيرا لإتحاد طنجة دون تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بانتصار الضيوف بهدف نظيف.

وضيع ممثل طنجة فرصة الإلتحاق بصدارة الترتيب العام، الذي يتصدره فريق الرجاء بـ13 نقطة، ويتكبد بذلك الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة الإحترافية.

ورفع سريع واد زم رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11 في الترتيب العام، بينما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 10 نقاط في المركز الرابع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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