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شاهد.. تاركين وصية مؤثرة.. وفاة 8 أشخاص من عائلة سودانية فى الصحراء الليبية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى في السودان، صور لعائلة سودانية مكونة من ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم جوعا وعطشا بعدما تاهوا في الصحراء الليبية قرب الكفرة.

 

وتداول المستخدمون صورة وصية وٌجدت على السيارة تضمنت رقم هاتف شقيق الضحايا في ليبيا وأوصوا بالدعاء وقراءة القرآن لهم.

 

 

وضلت العائلة السودانية الطريق في الصحراء الليبية وفارق أفرادها الثمانية الحياة عطشًا وجوعًا.

 

و‏‏كتبت العائلة وصية مؤثرة فيها "مزنة سيف الدين رقم شقيقها في ليبيا و بالإضافة إلى : سامحوني لم أوصل أمي إليكم، ادعو لينا بالرحمة وأهدونا قرآن".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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