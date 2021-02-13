شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من صعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة.

وقال المتحدث الاعلامي لمحور أزال المقدم مازن الشوكي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية التابعة لمحور “آزال” تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش الوطني في مديرية باقم، مشيراً إلى أن إسقاط هذه الطائرة يأتي ضمن سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشوكي أن إسقاط هذه الطائرات يؤكد جاهزية قوات الجيش الوطني بمحور آزال وقدرتها التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها المليشيات الحوثية التابعة لإيران في أي وقت.