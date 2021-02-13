تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يسود الطقس غدا ضباب وضباب خفيف صباحا على أغلب المناطق الساحلية والداخلية ويصبح غائما جزئيا أحيانا.



الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الإثنين يسود الطقس ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الثلاثاء الطقس ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء رطبا صباحا خاصة على المناطق الساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الخميس مغبرا وغائما جزئيا أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة صباحاً وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصةً غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب غرباً صباحاً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.