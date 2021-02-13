هجوم على القصر الرئاسي في الصومال

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وقال ضابط الشرطة أحمد باشاني «إن رجال الشرطة طاردوا السيارة وأطلقوا النار عليها بعدما اقتحمت نقطة التفتيش وتوجهت صوب القصر الرئاسي، مما أجبر كثيرا من المدنيين على الركض مسرعين في اتجاهات مختلفة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الشرطة الصومالية أمس، «إن مدنيا لقي حتفه، وأصيب سبعة آخرون عندما اقتحم انتحاري بسيارته نقطة تفتيش بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو».وقال ضابط الشرطة أحمد باشاني «إن رجال الشرطة طاردوا السيارة وأطلقوا النار عليها بعدما اقتحمت نقطة التفتيش وتوجهت صوب القصر الرئاسي، مما أجبر كثيرا من المدنيين على الركض مسرعين في اتجاهات مختلفة».

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