180 ألفا يفرون من أفريقيا الوسطى

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وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر، في بيان بعد زيارة قام بها أخيرا للدولة التي مزقها الصراع، «إن مئات الآلاف من الأشخاص لا يحصلون على غذاء أو رعاية صحية».والوضع الحالي ناجم عن الاشتباكات الحالية بين ائتلاف جديد للجماعات المسلحة والقوات الحكومية في أجزاء عدة من البلاد.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه حتى قبل الأزمة الحالية، كان واحد بين كل أربعة في البلاد ذات الخمسة ملايين نسمة تقريبا يتعرض إما للنزوح أو اللجوء في واحدة من الدول المجاورة.
وقال مورر «نحن قلقون من أن سوء التغذية سوف يصبح أكثر شدة، لأنه لم يعد يمكن للكثير من الأسر شراء ما يكفي من الطعام، أو لأن ما يشترونه ليس مغذيا بما يكفي».
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