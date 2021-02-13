7 مصابين في انفجار مفخخ بأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهدفت سيارة محملة بالمتفجرات موقعا أمنيا أفغانيا بإقليم قندهار جنوب أفغانستان أمس.

ونقلت وكالة (خاما برس) الأفغانية للأنباء عن مسؤولين محليين قولهم «إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا، عندما استهدفت المركبة المحملة بالمتفجرات، أفراد شرطة في كوهاك بمنطقة أرغنداب بالإقليم».

وقالت وزارة الداخلية «إن 12 رجل شرطة أصيبوا، عندما فجر مهاجم انتحاري من حركة طالبان سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في إقليم قندهار، وتم تحديد هوية المهاجم واستهدافه قبل أن يصل إلى نقطة التفتيش بمنطقة أرغنداب».