شكرا لقرائتكم خبر البريطاني خان رئيسا للادعاء بالمحكمة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخبت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 123 عضوا، البريطاني كريم خان في منصب رئيس الادعاء للمحكمة، خلال تصويت عبر الإنترنت.

وتم اختيار أربعة مرشحين من مجموعة أولية من 10 مرشحين، وتم انتخاب خان في الجولة الثانية من التصويت بأغلبية 72 صوتا. وحصل الأيرلندي فيرجال جاينور، الذي كان مرشحا متقدما أيضا في السباق، على 54 صوتا فقط.

وأسس المجتمع الدولي المحكمة في لاهاي في عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في أماكن قد لا يواجه فيها الجناة العدالة.