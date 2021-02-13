البريطاني خان رئيسا للادعاء بالمحكمة الدولية

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وتم اختيار أربعة مرشحين من مجموعة أولية من 10 مرشحين، وتم انتخاب خان في الجولة الثانية من التصويت بأغلبية 72 صوتا. وحصل الأيرلندي فيرجال جاينور، الذي كان مرشحا متقدما أيضا في السباق، على 54 صوتا فقط.وأسس المجتمع الدولي المحكمة في لاهاي في عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في أماكن قد لا يواجه فيها الجناة العدالة.
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