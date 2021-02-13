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البريطاني خان رئيسا للادعاء بالمحكمة الدولية

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتخبت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 123 عضوا، البريطاني كريم خان في منصب رئيس الادعاء للمحكمة، خلال تصويت عبر الإنترنت.

وتم اختيار أربعة مرشحين من مجموعة أولية من 10 مرشحين، وتم انتخاب خان في الجولة الثانية من التصويت بأغلبية 72 صوتا. وحصل الأيرلندي فيرجال جاينور، الذي كان مرشحا متقدما أيضا في السباق، على 54 صوتا فقط.

وأسس المجتمع الدولي المحكمة في لاهاي في عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في أماكن قد لا يواجه فيها الجناة العدالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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