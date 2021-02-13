تصاعد التظاهرات لليوم الثامن في ميانمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرت المظاهرات احتجاجا على الانقلاب العسكري في ميانمار لليوم الثامن على التوالي أمس، فيما نزلت حشود كبيرة من الأشخاص إلى شوارع يانجون وهي أكبر مدينة في البلاد. وذكر المنفذ الإعلامي (فرونتير ميانمار) «إن مجموعات المتظاهرين احتشدت خارج السفارة الأمريكية في يانجون لدعم إعلان واشنطن بفرض عقوبات في أعقاب استيلاء الجيش على الحكم». وتجمع الأشخاص أيضا خارج السفارتين الروسية والصينية في يانجون للتظاهر بعدما منعت موسكو وبكين مجلس الأمن الدولي من إدانة الانقلاب. وتجمع الأشخاص أيضا خارج السفارتين الروسية والصينية في يانجون للتظاهر بعدما منعت موسكو وبكين مجلس الأمن الدولي من إدانة الانقلاب. وجاء الانقلاب عقب انتخابات نوفمبر الماضي التي قال الجيش «إنها كانت مزورة»، وفرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، وشكل ما قال «إنها سوف تكون حكومة موقتة قبل إجراء انتخابات جديدة»، وجرى احتجاز قادة سياسيين بينهم أون سان سوتشي الحاكمة الفعلية لميانمار عقب الانقلاب.

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