شكرا لقرائتكم خبر مصر واليونان وقبرص للحكومة الليبية: ألغوا اتفاق السراج وتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب وزراء خارجية مصر سامح شكري، واليونان نيكوس ديندياس، وقبرص نيكوس كريستودوليدس، في بيان مشترك صدر عقب مفاوضات أجروها في أثينا، باختيار ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية انتقالية موحدة، واصفين ذلك بأنه «إنجاز كبير في مسار العملية السياسية وخطوة مهمة في سبيل ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية».

وبحسب وسائل إعلام مصرية، دعا البيان الثلاثي، لوزراء الخارجية، الحكومة الليبية إلى إلغاء مذكرات التفاهم الموقعة بين تركيا، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وقال «إذ ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول، وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا وفايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية».

وشدد الوزراء الثلاثة في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار واحترام الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة، على تصدير الأسلحة إلى ليبيا والانسحاب الكامل لكل القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الكامل لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وتخص إحدى مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر 2019 التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، فيما تتعلق الثانية بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.