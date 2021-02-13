شكرا لقرائتكم خبر 11 قتيلا وجريحا في انفجار مفخخ بحلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المعارضة السورية مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي أمس.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة «إن شاحنة متوسطة الحجم انفجرت وسط السوق في البلدة، ما خلف أضرارا كبيرة في السيارات والمحال التجارية والأبنية.

وشهدت بلدة الراعي، التي تقع على الحدود السورية-التركية بين مدينتي إعزاز وجرابلس في ريف حلب، عدة انفجارات بسيارات مفخخة آخرها سيارتان في نهاية عام 2019.