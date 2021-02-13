العراق: حاربنا داعش نيابة عن العالم

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وقال الوزير العراقي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «العراق حارب دفاعا عن سيادته وكرامته، ونيابة عن بلدان العالم كافة».وثمن حسين مواقف اليونان الداعمة للعراق في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية في بغداد أمس.
ووفق البيان، «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وأثينا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين».
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