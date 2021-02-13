المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية

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وجرت خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، بحضور مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.وجرت خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، بحضور مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز.

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