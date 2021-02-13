التحالف يدمر مسيرة مفخخة استهدفت مطار أبها

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وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أمس، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون حاولت استهداف مطار أبها.وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

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