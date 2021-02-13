شكرا لقرائتكم خبر السودان يتوعد مرتكبي أعمال التخريب في كردفان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عزالدين الشيخ أمس، عمليات التخريب التي حدثت بولاية شمال كردفان من قبل عناصر محسوبة على نظام عمر البشير السابق.

ووجه بضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة لكل الذين تسببوا في الأحداث مع تشديد الإجراءات الأمنية وفرض هيبة الدولة، بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا).

وعقد مجلس الوزراء بأمانة حكومة ولاية شمال كردفان اجتماعا مشتركا مع لجنة أمن الولاية والوفد الاتحادي برئاسة الفريق أول عزالدين الشيخ وزير الداخلية، بحضور خالد مصطفى آدم والي شمال كردفان وأعضاء اللجنة.

وأشار آدم إلى أن هناك حملة اعتقالات واسعة بدأت منذ الأربعاء الماضي قائلا «لرموز وقيادات النظام البائد التي تم رصدها ومتابعتها بتنفيذ المخططات بجميع أنحاء الولاية سيتم اتخاذ الإجراءات على كل من تثبت إدانته أو ضلوعه في الأحداث بتقديمهم لمحاكمات فورية».

وكشف أن هناك لجنة عليا لتقصي الحقائق في الأحداث تعمل بهمة عالية في المدن وتهيب بكل مواطني ولاية شمال كردفان المساعدة في الإبلاغ بأي معلومات تساعد اللجنة في معرفة ما تم من نهب وسرق للممتلكات العامة والخاصة، كما لفت إلى أن هناك كميات كبيرة من البضائع المتنوعة التي تمت سرقتها إبان الأحداث، وشدد على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ وفرض هيبة الدولة من السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وكانت السلطات السودانية أعلنت الاثنين الماضي فرض حظر التجول وإغلاق المدارس في الولاية إثر احتجاجات بمدينة الأبيض تخللتها أعمال شغب وتخريب، وسط استمرار للتوترات في عدد من المدن السودانية.

وبدأت التوترات منتصف الأسبوع الماضي في غرب السودان بمقتل مزارع على يد راع، إضافة إلى خروج احتجاجات شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع.

ويشهد السودان ارتفاعا متصاعدا في أسعار السلع الغذائية وسط شح في غاز الطهي والخبز مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.