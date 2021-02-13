شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا تعيد فتح 20 منفذاً حدودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جنوب إفريقيا، السبت، إنها ستعيد فتح 20 منفذاً حدودياً برياً للسماح بعمليات السفر العادية، بعد تطبيق قيود للسيطرة على ارتفاع الإصابات بكوفيد ـ 19 الشهر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية، إنه سيعاد فتح الحدود البرية، بما في ذلك الحدود مع زيمبابوي وموزمبيق وبوتسوانا، بعد إغلاقها في 11 يناير.

وسجلت جنوب إفريقيا أكثر من 1.4 مليون إصابة، وأكثر من 47 ألف وفاة، فيما يمثل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية.