فى واقعة اتهامه بالرشوة الانتخابية.. قرار جديد للنيابة بشأن هيثم الحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أخلت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم السبت، سبيل هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، بكفاله 1000 جنيه، في واقعة إتهامه بالتحريض على رشوة انتخابية أثناء الانتخابات البرلمانية السابقة، التي خسرها بجولة الاعادة.

ووفقا للتحقيقات أنكر "الحريرى"، التهمة الموجهة إليه وقيامه بتقديم أي رشاوى انتخابية أو دفع أموال للناخبين بغرض انتخابه أو محاولة التأثير على الناخبين خلال جولتي الانتخابات.

وأوضح عضو مجلس النواب السابق ، أن الأجهزة الامنية ألقت القبض على ٣ شباب من محافظة الغربية أمام مقره الانتخابى تحرر لهم محضر رشوة إنتخابية نافيا علاقته بهم.

وفور الانتهاء من سماع أقواله، قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيها.