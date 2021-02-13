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أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية خلال يومي الأحد والاثنين.

وجاءت توقعات حالة الطقس على النحو التالي:

الأحد 14 فبراير

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 15 فبراير

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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