الامتحانات والترم الثاني.. تفاصيل قرارات الحكومة بشأن الدراسة والعودة للمدارس والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قررت اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، اليوم السبت، في اجتماعها بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد إجازة نصف العام للفصل الدراسي الأول لمدة أسبوع.

كما قررت استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

في التقرير التالي نرصد أهم قرارات اللجنة المتعلقة بالعملية التعليمة وموعد الدراسة في الترم الثاني، بالإضافة إلى موعد امتحانات الترم الأول المؤجلة.

- الامتحانات 28 فبراير.. مصدر بـ"التعليم" يكشف ملامح الدراسة بالترم الثاني

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إجراء امتحانات الطلاب بجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بدءا من 28 فبراير المقبل وحتى 5 مارس المقبل.

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- "المعاهد الأزهرية": مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع

قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة مسبقًا.

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- "التعليم العالي": استئناف الدراسة في الجامعات 27 فبراير الجاري (بيان رسمي)

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها مساء اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تقرر مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي 2020/2021.

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- من 4 ابتدائي لـ2 ثانوي.. مصدر بـ"التعليم" يكشف موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ"الخليج 365"، إنه سيتم إجراء امتحانات الطلاب بجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بداية من يوم 28 فبراير الجاري، حتى 5 مارس المقبل.

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- "باقي أسبوعين".. مصدر بـ"التعليم العالي" يكشف موعد امتحانات الترم الأول في الكليات

قالت مصادر مطلعة بالتعليم العالي، إن الترم الثاني والامتحانات في الكليات ستبدأ يوم 28 فبراير الجاري.

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- في هذا الموعد.. "التعليم" تُعلن تفاصيل الدراسة في الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غدًا الأحد الموافق 14 فبراير، بث مباشر للمؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الساعة الخامسة عصرًا.

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- الامتحانات 28 فبراير.. مصدر بـ"التعليم" يكشف ملامح الدراسة بالترم الثاني

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إجراء امتحانات الطلاب بجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بدءا من 28 فبراير المقبل وحتى 5 مارس المقبل.

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