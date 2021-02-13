3 قتلى بانفجار مفخخة مقديشو

وقال مسؤول الأمن عبدالرحمن محمد لوكالة فرانس برس، إن «الشرطة كانت تطارد السيارة المعادية بعدما رصدتها على بعد بضعة كيلومترات عن الموقع الذي انفجرت فيه».
وأضاف «قضى ثلاثة مدنيين بحسب المعلومات التي وردتنا حتى الآن وأصيب ثمانية آخرون بجروح».
وأوضح أن «الشرطة أطلقت النار على السيارة وطاردتها، ما سمح للعديد من الأشخاص بالهرب والابتعاد عن الطريق، وبالتالي الحد من الخسائر الممكنة للانفجار».
وقال شهود عيان إنهم سمعوا أعيرة نارية وشاهدوا سيارات وعربات توك-توك تتفرق قبل وقوع الانفجار القوي على طريق رئيسي.
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