إدارة بايدن تستأنف ضد قرار تسليم أسانج

وكان أمام وزارة العدل مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم استئناف ضد حكم القاضية فانيسا باريتسر الصادر في 4 يناير، التي قضت بموجبه بأن أسانج يعاني مشكلات صحية عقلية من شأنها أن تزيد من خطر الانتحار إذا أرسل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، لكنها لم تشكك في الدوافع القانونية لطلب التسليم الصادر من الولايات المتحدة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية مارك ريموندي لوكالة الصحافة الفرنسية «نعم، قدمنا استئنافا ونواصل متابعة التسليم». وكانت 24 منظمة بينها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» الأمريكية و«مراسلون بلا حدود»، حضت في وقت سابق هذا الأسبوع، بايدن على إسقاط القضية عن أسانج.
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