تشكيل حكومة ليبيا مع نواب طبرق

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، مع أعضاء مجلس النواب في طبرق، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة. ووصل المنفي إلى طبرق، مسقط رأسه، في شرق البلاد، الجمعة، في أولى زياراته للمدينة. وكان في استقبال المنفي فور وصوله شخصيات عسكرية وسياسية، فضلا عن أعيان ومشايخ ووجهاء مدينة طبرق وضواحيها.

وأعلن المنفي في كلمته، أن من أهم الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي الجديد المصالحة الوطنية ولم الشمل وجمع كلمة الليبيين وتوحيد المؤسسة العسكرية استكمالا لمباحثات اللجنة العسكرية (5+5) ومساعي البعثة الأممية.

وأكد أن المجلس الرئاسي الجديد سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية، والتي ستنعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن الليبي. وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للمنفي بعد مدينة بنغازي منذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وتأتي في سياق الزيارات التي سيجريها المنفي لكل المدن والمناطق الليبية.