وبرر ماس في مقابلة مع صحف تابعة لمجموعة «فونكي» هذا التمديد بالقول إن «مفاوضات السلام «بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان» لن تُختتم قبل نهاية شهر مارس»، وهو موعد انتهاء التفويض السنوي للقوات الألمانية. وأضاف «لذلك ينبغي علينا الاستعداد لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تفويض جديد من جانب البوندستاج «مجلس النواب الألماني» » . وينصّ الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وحركة طالبان على انسحاب كافة القوات الأمريكية في مايو 2021.
إلا أن مسؤولاً أمريكياً كبيراً رأى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه «معضلات جدية» مع اقتراب هذا الموعد، إذ إنه لا يبدو على الإطلاق أن طالبان تتخلى عن العنف.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تمدد مهمتها العسكرية في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.