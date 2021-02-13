ألمانيا تمدد مهمتها العسكرية في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده تعتزم تمديد مهمتها العسكرية في أفغانستان، حيث تشكّل قواتها ثاني أكبر قوة بعد الولايات المتحدة.

وبرر ماس في مقابلة مع صحف تابعة لمجموعة «فونكي» هذا التمديد بالقول إن «مفاوضات السلام «بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان» لن تُختتم قبل نهاية شهر مارس»، وهو موعد انتهاء التفويض السنوي للقوات الألمانية. وأضاف «لذلك ينبغي علينا الاستعداد لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تفويض جديد من جانب البوندستاج «مجلس النواب الألماني» » . وينصّ الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وحركة طالبان على انسحاب كافة القوات الأمريكية في مايو 2021.

إلا أن مسؤولاً أمريكياً كبيراً رأى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه «معضلات جدية» مع اقتراب هذا الموعد، إذ إنه لا يبدو على الإطلاق أن طالبان تتخلى عن العنف.