ووقع الانفجار بعد ظهر الجمعة في فيرودوناجار بولاية تاميل نادو. وهو أسوأ كارثة من نوعها تشهدها الولاية الواقعة جنوبا. وقال المسؤول المحلي آر كانان لوكالة فرانس برس إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع في الساعات المقبلة. وأضاف «حتى الآن يتلقى 34 جريحا العلاج. البعض منهم حروقهم بالغة». وقال إن قرابة 74 شخصا كانوا في المصنع وقت الحادث.
وبحسب تقارير وسائل إعلام فإن المصنع غير قانوني. وذكر الموقع الإخباري «ذا نيوزمينيت» إن المالك مفقود والشرطة تحقق في الحادث. وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعويضات بقيمة 200 ألف روبية «2700 دولار» لعائلات المتوفين.
كانت هذه تفاصيل خبر 19 قتيلا بمصنع للمفرقعات في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.