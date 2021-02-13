الشرطة النيجيرية توقف محتجي لاجوس

أوقفت الشرطة النيجيرية مجموعة صغيرة من المحتجين في لاجوس، حاولوا التجمّع في موقع قتلت فيه قوات الأمن متظاهرين بالرصاص العام الماضي. ودعت وجوه عدة من الحراك الاحتجاجي ضد العنف الأمني الذي هزّ نيجيريا في أكتوبر إلى التجمع للمطالبة بالعدالة عند معبر ليكي المروري، بعد أن سمح القضاء بإعادة فتحه. حيث انتشرت الشرطة عند المعبر، وأوقفت نحو عشرين شخصا نادوا بشعارات بينها «ماذا نريد؟ العدالة!»، وفق صحافي من فرانس برس. ووصل المتظاهرون إلى المعبر وجلسوا أرضا كاشفين أيديهم لعناصر الشرطة الذين قاموا بتوقيفهم.

ولم يتوجه متظاهرون آخرون إلى المكان، لكن بعض سائقي السيارات نادوا أثناء مرورهم بشعار «أنهو سارس»، في إشارة إلى الاسم المختصر لوحدة أمنية خاصة يتهمها المحتجون بارتكاب انتهاكات في حق المواطنين.