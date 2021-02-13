إشبيلية “يراهن” علی دييغو كوستا لتعويض الرحيل المرتقب لنجم “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - يراهن مسٶولو فريق اشبيلية الاسباني علی التعاقد مع الهداف دييغو كوستا لتعويض الرحيل المرتقب لمهاجم المنتخب الوطني يوسف النصيري، وفق ما كشفته صحيفة “استاديو ديبورتيفو” المتخصصة.

وينتظر مسٶولو اشبيلية، يضيف المصدر ذاته، تغيير المقترح المالي، الذي تقدم به فريق ويست هام الانجليزي للتعاقد مع النصيري، والبالغ 30 مليون نجم أورو.

وفي سياق متصل، عبر مسٶولو فريق الميلان الايطالي عن اهتمامهم بالاستفادة من خدمات الدولي المغربي يوسف النصيري بعد تألقه مع فريق اشبيلية.

وكشف موقع “كالشيو ميركاتو”، المتخصص في سوق الانتقالات، أن الميلان مهتم بالنصيري ويتابعه منذ مدة في أفق انتدابه لتعزيز صفوفه.

وعلاقة بالموضوع، أوضح موقع “توتو اس روما” اهتمام فريق روما، بدوره، بمهاجم المنتخب الوطني بعد تألقه خلال منافسات الموسم الجاري في الدوري الاسباني.

ويراهن فريق مسٶولو إشبيلية علی تسريح الدولي المغربي يوسف النصيري مقابل أكثر 40 مليون أورو خلال فترة الانتقالات الصيفية بهدف ضمان سيولة مالية تسمح له بإبرام تعاقدات جديدة لتعزيز الفريق.