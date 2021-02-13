التوزيع الجغرافي للإصابات الـ479 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والرباط في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ479 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 175 حالة جديدة، منها 143 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 100 حالة، منها 28 بسلا.

بجهة الشمال سجلت 42 حالة، منها 23 حالة بطنجة أصيلة.

وسجلت 40 حالة بجهة مراكش آسفي، منها 31 بمراكش.

وسجلت بجهة الشرق، 33 حالة، منها 14 حالة بوجدة-أنجاد.

وبجهة سوس ماسة سجلت 23 حالة، و14 حالة بجهة فاس مكناس، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 9 حالات.

وسجلت 9 حالات بالداخلة وادي الذهب، ثم 7 حالات بجهة درعة تافلالت، و5 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وثلاث حالات بجهة كلميم واد نون.

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