اخبار العالم

بادرة إنسانية من لاعبي إتحاد طنجة تجاه ضحايا فاجعة طنجة- صور-

0 نشر
محمد الشرع 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - عبدالحي حسين - إرتدی لاعبو فريق اتحاد طنجة أقمصة تضامنية مع ضحايا “فاجعة طنجة” قبل انطلاق مباراة واد زم، عشية اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 6 من منافسات البطولة الاحترافية.
وحملت أقمصة لاعبي اتحاد طنجة التضامنية عبارة “رحم الله ضحايا فيضانات طنجة”.

received_431225081530568
وعرت فاجعة طنجة، التي أودت بحياة 28 عاملا في وحدة لصناعة النسيج وصفها مصدر من السلطات المحلية في المدينة بـ “السرية”، جزءا من الواقع البئيس الذي يكابده الآلاف من العمال في المئات من الأقبية و”الكراجات” وسط الأحياء المأهولة على مرأى ومسمع الجميع في رحلة البحث عن لقمة عيش “ملغمة”.

received_418755109389156

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا