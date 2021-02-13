بادرة إنسانية من لاعبي إتحاد طنجة تجاه ضحايا فاجعة طنجة- صور

جدة - عبدالحي حسين - إرتدی لاعبو فريق اتحاد طنجة أقمصة تضامنية مع ضحايا “فاجعة طنجة” قبل انطلاق مباراة واد زم، عشية اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 6 من منافسات البطولة الاحترافية.

وحملت أقمصة لاعبي اتحاد طنجة التضامنية عبارة “رحم الله ضحايا فيضانات طنجة”.



وعرت فاجعة طنجة، التي أودت بحياة 28 عاملا في وحدة لصناعة النسيج وصفها مصدر من السلطات المحلية في المدينة بـ “السرية”، جزءا من الواقع البئيس الذي يكابده الآلاف من العمال في المئات من الأقبية و”الكراجات” وسط الأحياء المأهولة على مرأى ومسمع الجميع في رحلة البحث عن لقمة عيش “ملغمة”.