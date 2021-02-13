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6 وفيات و851 إصابة جديدة بكورونا بالكويت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 176903 في حين  تم تسجيل 6 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفاة 998.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

 

وأوضح السند أن هناك 129 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

 

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل  717 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 165254 حالة

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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