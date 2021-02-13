خريف "إخوان" السودان.. رؤوس الإرهاب في قبضة العدالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد مضي ما يقرب من عامين على سقوط نظام الإخوان بالسودان تمكنت السلطات من توقيف أمين حسن عمر، أحد العقول المدبرة للجماعة الإرهابية.

خريف إخوان السودان.. قادة التنظيم تحت مقصلة العدالة

توقيف يأتي على خلفية اتهامه بالتورط في أنشطة تستهدف استقرار البلاد وتقويض الانتقال، ليلحق بالعشرات من قادة نظامه الإرهابي بالسجن.

أمين عمر.. العقل المدبر لإخوان السودان بقبضة السلطات



ورقة أخرى تسقط بمقصلة العدالة، في حدث شكل نقطة توقف بالمشهد السوداني، لخطورة رجل كان يتولى -بجانب آخرين- مهمة التدبير والتفكير للتنظيم على مدار ثلاثة عقود أمضاها في الحكم.