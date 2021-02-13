احتجاجات تايلاند.. غضب شعبي يتسع ضد حظر "إهانة الملك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت تايلاند، السبت، اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على القوانين التي تحظر إهانة ملك البلاد.

الاشتباكات التي شهدتها عدة مدن في تايلاند بينها العاصمة جاءت بعدما لف النشطاء النصب التذكاري للديمقراطية في بانكوك بقطعة قماش حمراء، مشيرين إلى أنه "يرمز لدماء المناضلين من أجل الديمقراطية".



وقال نائب المتحدث باسم الشرطة، إن أكثر من 20 شرطيا أصيبوا في الاشتباكات، كما تم احتجاز سبعة أو ثمانية أشخاص لاستجوابهم.





واندلعت المظاهرة ردا على اعتقال أربع من الشخصيات الرئيسية المعارضة الأسبوع الماضي بتهمة "إهانة النظام الملكي" في مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة جرت العام الماضي.

ويعاقب كل من ينتهك قانون "العيب في الذات الملكية" بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

ويقول نشطاء من الطلاب إنه تم استخدام هذا القانون لعشرات السنين لسحق المعارضة السياسية لصالح مؤسسة يتحالف فيها الجيش مع النظام الملكي.





وتنفي الحكومة بزعامة رئيس المجلس العسكري السابق برايوت تشان أوتشا أي انتهاك للقانون وتقول إن المعارضة السياسية مسموح بها لكن أي خرق للقانون بإهانة الملك سيقابل بالعقاب .