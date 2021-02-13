شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر السبت، عن رصد 210 إصابات جديدة بانخفاض 44 حالة عن الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 110 آلاف و315.



وأعلن جمال فورار، في الإحاطة الصحفية اليومية عن تسجيل 3 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2935.

كما أشار فورار إلى تماثل 188 مصاباً جديداً للشفاء، ليصل إجمالي المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 75 ألفاً و876.