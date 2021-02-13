زعيم الجمهوريين يصوّت لتبرئة الرئيس الامريكي السابق ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل اليوم السبت، أنه سيصوت ضد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.



وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه وفقا لـ موقع "بوليتيكو" ، "أنا مقتنع بأن إجراءات العزل هي أداة استبعاد في المقام الأول وبالتالي فإننا نفتقر إلى الاختصاص".

وأضاف "سأصوت من أجل التبرئة".

ومع هذا الموقف، يرجح الى حد بعيد أن يفشل الديموقراطيون في تأمين غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد عبر دوره في إثارة حشد حاصر مقر الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني).

وبما أن أعضاء مجلس الشيوخ منقسمون مناصفة بين ديموقراطيين (50) وجمهوريين (50)، ينبغي أن يصوّت 17 سيناتوراً جمهورياً مع الديموقراطيين ضد ترامب لإدانته.

ولا يزال ماكونيل يتمتع بتأثير كبير داخل حزبه، وتصويته لصالح تبرئة ترامب سيكون له ثقله.

لكن المسؤول الجمهوري الكبير الذي قطع علاقته بالرئيس السابق في ديسمبر (كانون الأول) بسبب إصرار ترامب على أنه ضحية "سرقة" الانتخابات الرئاسية، أشار في رسالته إلى أنه لا يعتقد أن ترامب بريء من ارتكاب أي مخالفات.

وقال ماكونيل في رسالته وفق ما نقل موقع "بوليتيكو"، إن "الدستور ينصّ بوضوح على أنه يمكن مقاضاة رئيس ارتكب تجاوزات أثناء ممارسة مهامه، حتى بعد ترك منصبه".

وحذر القيمون على إجراءات العزل في الكونغرس من أن تبرئة ترامب ستفتح المجال أمام ارتكاب رؤساء في المستقبل تجاوزات في الأسابيع الأخيرة من ولاياتهم الرئاسية مع عدم تعرضهم للمساءلة.