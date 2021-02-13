جنوب أفريقيا تعتزم إعادة فتح الحدود البرية في 15 فبراير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتزم جنوب أفريقيا إعادة فتح 20 معبرا بريا حدوديا أمام عمليات السفر المعتاد في 15 فبراير وذلك بعد أن أغلقتها البلاد في يناير لاحتواء تفشي فيروس كورونا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الشؤون الداخلية اليوم السبت أن الأشخاص الذين يحملون إثباتا على عدم إصابتهم بالفيروس سيتم السماح لهم بدخول البلاد.

وأضافت الوزارة أن الذين يحاولون دخول البلاد ومعهم نتائج مزورة لاختبارات الكشف عن الفيروس، سيحرمون من دخول البلاد لمدة خمسة أعوام.