شكرا لقرائتكم خبر عن تسريح 10 آلاف جندي من الجيش البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وسائل إعلام بريطانية (السبت) أن الجيش سيخفض عدد منتسبيه بواقع نحو 10 آلاف فرد ليصل إلى 72 ألفا و500 فرد بدوام كامل على مدار العقد القادم.

ووفقاً لـ«ذا تايمز» و«ديلي تليغراف»، فإن الوفورات الناجمة عن تقليص العدد ستستخدم لتمويل شراء معدات عسكرية إضافية، وأن خفض عدد الأفراد سيتم من خلال منع التعيينات في المناصب التي ستصبح شاغرة.

ولدى الجيش البريطاني ـ العضو بحلف شمال الأطلسي ـ 82 ألف جندي حتى الأول من أكتوبر 2020، فيما بلغ العدد الفعلي 80 ألفا و760 إضافة إلى نحو 33 ألفا من سلاح الجو والبحرية.