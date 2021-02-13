شكرا لقرائتكم خبر عن «قسد»: أنقرة تخطط لإحياء «داعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت قوات سورية الديمقراطية «قسد»، النظام التركي بالسعي إلى إيجاد بيئة مناسبة لإعادة إحياء تنظيم «داعش» وتقويته، وحذرت في بيان لها اليوم (السبت)، من أن هجمات أنقرة على شمال وشرق سورية وجنوب كردستان تستهدف زعزعة أمن المنطقة. ونقلت قناة روناهي الكردية عن «قسد» قولها: إن الهجمات التركية تؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لإحياء «داعش»، وتؤثر على الحرب ضد التنظيم الإرهابي. وأضافت القيادة أن تهديدات وهجمات تركيا على روج آفا وباشور كردستان تستهدف عموم الشعب الكردي، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وطالبت التحالف الدولي والقوى الفاعلة بعدم الوقوف صامتين أمام الاحتلال والفوضى التي تخلقها الدولة التركية.

وأكدت أن الشعب الكردي وشعوب المنطقة خاضوا نضالاً لا مثيل له ضد داعش، وهذا النضال مستمر إلى يومنا هذا، لكن ممارسات الدولة التركية تستهدف مكتسبات وانتصارات الشعب الكردي والعربي وجميع شعوب المنطقة.