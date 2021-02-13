شكرا لقرائتكم خبر عن جورجي: بني ياس أنهى مهمته في خورفكان كما خطط لها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

قال جورجي مساعد مدرب فريق بني ياس، إن «السماوي» جاء إلى ملعب خورفكان من أجل الحصول على النقاط الثلاث، وذكر أنه عمل خلال الفترة التي سبقت المواجهة بجد وأحسن التحضير للمواجهة وكان يعلم أن المهمة لن تكون سهلة. وأوضح: «الفريق نجح في تحقيق هدفه على الرغم من أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين. لعبنا منقوصين خدمات خالد العطاس لفترة طويلة غير أننا حافظنا على تقدمنا ومنعنا المنافس من التسجيل. وأعتقد أنه من الجيد أن نكسب هذه المباراة في ظل ظروفها، وهذا يؤكد أن بني ياس فريق يمتلك الروح والرغبة في الفوز في كل الظروف».

من جهته، ذكر كايو زاناردي مدرب خورفكان أن المباراة أمام بني ياس كانت صعبة، وقال: «بني ياس فريق قوي جداً وينافس على اللقب ونحن كنا ندرك أن المهمة لن تكون سهلة، استقبلنا هدفين خلال ربع ساعة وقد عقّدا عودتنا إلى المباراة، وبين الشوطين أجرينا تغييرات وعملنا على تعزيز الجوانب الهجومية وتمكنا من تسجيل هدف وكنا نستحق إحراز المزيد. ضغطنا بقوة وهاجمنا وصنعنا فرصاً، لكن المنافس أغلق المنافذ واعتمد على الهجمات المرتدة وعمل على إضاعة الوقت عن طريق حارس المرمى.

وأعتقد أن النتيجة لم تكن عادلة، وفريقي كان يستحق التعادل للمباراة الجيدة والأداء الذي قدمه».

وذكر أن الفريق عليه أن يرفع رأسه ويغلق ملف مباراة بني ياس، ويبدأ التركيز والتفكير في اللقاء المقبل.