شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة».. الإمارات تتخطى 5 ملايين جرعة من اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع السبت، أن جرعات لقاح «كوفيد- 19» التي قدّمت في دولة الإمارات منذ انطلاق الحملة الوطنية بلغ مجموعها حتى اليوم 5 ملايين و5 آلاف و264 جرعة، ومعدل التوزيع 50.61 لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك نتاج جهود القطاع الصحي، ووعي مجتمع دولة الإمارات بأهمية اللقاح، وأنه الطريق الأمثل لاحتواء الجائحة، والمضي قدما نحو التعافي.

وقالت الوزارة: إن الوصول إلى هذا العدد إنجاز يضاف إلى سجل دولة الإمارات، في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح للجميع. وجاء نتيجة الجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد، بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة التي تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة، في الخطط والبرامج الوطنية، للوصول إلى التعافي التام.

وأوضحت أن التطور المتسارع في عدد الجرعات، يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية، بتوفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس، في كل إمارات الدولة، لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة، خاصة المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأبطال خط الدفاع الأول، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقديم اللقاح لجميع سكان الدولة.

ونوّهت الوزارة بالإقبال المتزايد الذي تشهده المراكز الحالية، للحصول على اللقاح، ما يؤكد ثقة المجتمع بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية في الدولة، فضلاً ععن ترسيخ ثقة المجتمع بقدراتها على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب التعافي.

وأكدت أهمية دور الوعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية. (وام)