شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يعود من خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

رفع بني ياس رصيده في المركز الثالث إلى 32 نقطة بفوزه على خورفكان 2-1 بملعب خورفكان ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي.

سجل لـ«السماوي» سلطان الشامسي في الدقيقة الخامسة وجواو بيدرو في الدقيقة 23، ولخورفكان دودو في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة طرد خالد العطاس بالبطاقة الصفراء الثانية والمدرب إيسيلا بالحمراء.

جاءت المباراة مثيرة، وكان بني ياس الطرف الأفضل في الحصة الأولى، قبل أن يتحسن مردود المضيف بعد الاستراحة، ويعد الانتصار العاشر لبني ياس في الدوري والثاني على «النسور»، حيث فاز في لقاء الذهاب بخماسية، فيما قبل خورفكان الخسارة التاسعة.

احتاج فريق بني ياس إلى خمس دقائق لزيارة شباك أحمد محمود ديدا حارس خورفكان، واستغل سلطان الشامسي عكسية متقنة من الظهير خالد العطاس في غياب التغطية الدفاعية ووضع فريقه بالمقدمة، ونجح ديدا في إبعاد تسديدة سوايز في الدقيقة 12 إلى ركنية، وعاد اللاعب نفسه وأرسل كرة أخرى أكثر خطورة في الدقيقة 15، وترجم جواو بدرو عكسية للعطاس إلى هدف ثان في مرمى خورفكان في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني شارك فلاح وليد في فريق خورفكان وخرج باولينيو، وتحسن أداء «النسور» ليتمكن من تقليص الفارق عن طريق دودو في الدقيقة 57 من كرة عكسية، وأشهر حكم المباراة الهرمودي البطاقة الصفراء الثانية للعطاس في الدقيقة 68 كما أقصى مدرب السماوي إيسيلا بالبطاقة الحمراء، وفرض خورفكان سيطرته في الدقائق الأخيرة، لكن من دون أن يعدل النتيجة.