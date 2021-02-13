شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: أردوغان يسعى لتحقيق "حلم الوطن الأزرق" مع عدم الاقتراب من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الخريطة التى عرضها التليفزيون التركى اليوم السبت، لمناطق النفوذ التركي المتوقعة بحلول عام 2050، تفضح سعى أردوغان لتحقيق ما يسمى بـ"حلم الوطن الأزرق".

وأضاف الخولى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أردوغان يذهب نحو حلمه فى التوسع التركى، للسيطرة على على البحار الثلاث، وبالتالى السيطرة على كل هذه المنطقة بالكامل، ولكن من العجيب أن الخريطة التركية لا تشمل الأراضى المحتلة من فلسطين، وهذا يشير إلى رسالة الطمأنة التى يبعثها أردوغان لإسرائيل بأن الحلم التركى لن يتمدد نحو إسرائيل مطلقا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به تركيا حاليا يصب فى صالح الدول التى لها عداء مع الدول العربية، كما أن أردوغان يسعى دائما لاستغلال الدين فى تحقيق مطامعه السياسية بإعادة الخلافة العثمانية مرة أخرى، وبمساعدة المرتزقة التى ينشرها فى الدول الأخرى.

وأكد النائب طارق الخولى، أن نواب البرلمان يعملون بالتوازى مع الجهود الدبلوماسية الحكومية لمواجهة هذه المشروعات التى يطمح لها أردوغان، وفضحها أمام المجتمع الدولى، قائلا: "وسنكثف من دورنا فى المحافل الدولية حتى يتعرف نظرائنا من البرلمانيين فى البرلمانات الغربية جرائم أردوغان".