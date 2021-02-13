شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" للدراسات: إعلان تركيا نيتها السيطرة على دول عربية بجاحة سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الخطيب، مدير مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إعلان تركيا عن نيتها للسيطرة على عدد من الدول العربية فى 2050 نوعًا من "البجاحة السياسية".

أضاف الخطيب، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما صدر من تركيا بشأن السيطرة على مصر، والسعودية، وكازاخستان، وامتدادا إلى غرب ليبيا، واليونان، وقبرص، ودول الخليج، يأتى فى إطار السياسة التصعيدية، فهى تستخدم القوة وتريد أن تفرض أجندتها إلى الدول المجاورة، حتى أن وصل الأمر إلى استخدام القوة العسكرية كما حدث فى سوريا وليبيا، ونجحت مصر فى وقف التدخل التركى فى ليبيا.

وكشف مدير مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تتحرك بشكل منضبط وسط تنسيق مع جميع الأطراف، مؤكدا أن الأمن القومى المصرى يتم رؤيته بصورة متكاملة، كما أن منظومة الأمن المصرى قادرة على مواجهة أى تحديات.

وأوضح مدير مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تمتلك الاحتجاج ضد التصرف التركى بعد بث قناة تركية حكومية قامت بإظهار خريطة تكشف عن المناطق التى سوف تسيطر عليها اسطنبول بحلول عام 2050، لا سيما أن ذلك يهدد حالة الأمن والسلم الدولي.