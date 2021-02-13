شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المبادرات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 4 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عددت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر ، في كلمتها مؤخرا أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المبادرات التمويلية للمشروعات الصغيرة التي ينفذها الجهاز والتى جاءت على النحو التالى :

1- مبادرة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية و تأتي في اطار التعاون المشترك بين الجهاز والجهات ذات الخبرة في مجال الانتاج الحيواني والزراعي " شركة أرض الخير "إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير" حيث تم تمويل عدد من الدورات في كل من محافظات الوادي الجديد واسيوط والواحات البحرية (الجيزة) باجمالي تمويل بلغ 857.5 مليون جنيه.

2- مبادرة مشروعات الحفاظ على البيئة و تتضمن مشروع جمع وكبس قش الأرز، ومشروع مكامير الفحم وتمويل وحدات البايوجاز ومشروع تحويل الطلمبات التقليدية التى تعمل بالديزل إلى طلمبات شمسية ومشروعات تدوير المخلفات .

3- تأثيث لعدد 8208 وحده سكنية بمشروع بشاير الخير (3) حيث قام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة تمويل لعدد 43 مشــروع في محافظة دمياط من خلال آلية الإقراض المباشر (داخل مدينة دمياط للأثاث وبعض أصحاب المشروعات خارج المدينة) بإجمالي تمويل قدره 86.4 مليون جنيه.

4- مبادرات نوعية لدعم بعض فئات العملاء ذوي المستويات المعيشية المتدهورةومبادرات نوعية لدعم المرأة ومنتج تمويلى خاص بالأطباء

ونوهت نفين جامع ، وزير التجارة والصناعة ، إلي قيام الجهاز بدور رئيسى بالتعاون مع الهيئة العامه للتنمية الصناعية في تسويق المجمعات الصناعية المتخصصة وإتاحة الخدمات المالية وغير المالية للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بهذه المجمعات، منوهة إلي أن هناك برامج تمويلية متعددة سيتم تنفيذها في 2021 في مختلف المجالات الزراعية و الصناعية والخدم