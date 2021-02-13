شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش اقتراح غلق المواقع الإباحية وتطبيقات نشر العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تناقش لجنة الاقتراحات، والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها غدا الأحد، 18 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب وموجهة للحكومة، وعلي رأسها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج الالكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة ، والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.

وقال النائب محمود أبو الخير، مقدم الاقتراح ، هناك عدد من التطبيقات والصفحات والمواقع، لا تراعي قيم وأخلاقات المجتمع المصرى، وهناك بالفعل دول أغلقت هذه المواقع .

كما يتناول الاجتماع، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم محمد عبدالعليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الأنترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركزي سنورس وطامية – محافظة الفيوم، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الاتترنت.

وتنظر اللجنة أيضا، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر- زاوية أبو مسلم) التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن فتح مقر هندسة كهرباء النهضة في أول العامرية- محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن تجهيز الوحدة الصحية بكوم الأطرون مركز طوخ- محافظة القليوبية بأجهزة غسيل كلوى، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تشغيل المؤسسة العلاجية بمركز قليوب– محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب درويش مرعى، بشأن تحويل مقر المؤسسة العلاجية بمدينة قليوب- محافظة القليوبية إلى مستشفى عام تتبع وزارة الصحة والسكان.