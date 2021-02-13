محامي ترامب مستاء من دعوة الديمقراطيين الاستعانة بشهود



ابوظبي - سيف اليزيد - قال مايكل فان دير فين، محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيطلب من 100 شاهد تقديم إفادتهم في حال رغب مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاستعانة بشهود في المحاكمة التي تجري أمام مجلس الشيوخ بغرض مساءلة ترامب.

وأضاف المحامي فان دير فين: "القضية الحقيقية هي التحريض. لقد وضعوا في قضيتهم أكثر من 100 شاهد، وهم أشخاص متهمون بارتكاب جرائم في ظل الحكومة الاتحادية ، وكل واحد منهم قالوا إن السيد ترامب كان متآمراً معهم".

وتابع محامي الرئيس ترامب قائلا: "هذا ليس صحيحاً"، مضيفا: "لكن لدي الحق في الدفاع عن ذلك ... لا تقيد يدي!".

كما أعرب المحامي فان دير فين عن استيائه من فكرة استدعاء الشهود عبر تطبيق زووم، قائلا إن الإفادات يجب أن تتم في مكتبه في مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا. وقد أثار هذا الاقتراح سخرية أعضاء مجلس الشيوخ.

وقد انطلقت المحاكمة الثانية غير المسبوقة لإدانة وعزل الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء الماضي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تجرى فيها محاكمة لإدانة وعزل رئيس أميركي بعد تركه منصبه.

ولم تشهد الولايات المتحدة سوى أربع عمليات عزل للرئيس في تاريخها، اثنتان منها تتعلقان بترامب وجرت الأولى خلال العام الماضي. ولم يتم عزل أي رئيس أو مسؤول اتحادي مرتين.

واتهم مجلس النواب الأميركي ترامب بالتحريض على العصيان لتورطه في أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأميركي يوم 6 يناير الماضي.

ووقعت الأحداث بعد أن رفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.



