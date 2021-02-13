مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لصالح الاستماع للشهود ما يطيل أمد محاكمة ترامب

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ 12 دقيقة

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، لصالح السماح بالاستماع إلى الشهود في إطار محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما شكّل ضربة للجمهوريين الذين كانوا يأملون في تسريع الإجراءات وتبرئته.

وصوّت خمسة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الاستماع للشهود، بعدما أشار الديمقراطيون الذين يديرون العملية إلى نيتهم إصدار مذكرة تنص على استدعاء جايمي هيريرا بيوتلر، النائبة التي أفادت عن حصول اتصال بين زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي والرئيس السابق أثناء الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير.

وفي وقت سابق، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه سيصوت ضد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه حصل موقع ”بوليتيكو“ على نسخة منها: ”أنا مقتنع بأن إجراءات العزل هي أداة استبعاد في المقام الأول، وبالتالي فإننا نفتقر إلى الاختصاص“.

وأضاف: ”سأصوت من أجل التبرئة“.