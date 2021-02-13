الشيوخ الأمريكي يصوت بالموافقة على استدعاء شهود في محاكمة عزل الرئيس السابق ترامب

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الاستماع للشهود في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يطيل أمد المحاكمة.



وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس فريق المدعين الديموقراطيين في محاكمة دونالد ترامب، جيمي راسكين، أنهم يريدون استدعاء نائبة جمهورية للإدلاء بشهادتها، ما قد يؤخر التصويت على الحكم والتبرئة المحتملة للرئيس السابق.

وقال راسكين في مستهل اليوم الخامس من جلسات المحاكمة إنّه سيستدعي جايمي هيريرا بيوتلر، النائبة التي أفادت عن حصول اتصال بين زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي ودونالد ترامب خلال الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني.

وتتطلب الموافقة على مثول شاهد جديد غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو، وحيث للديموقراطيين 50 صوتا.